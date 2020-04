Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rettungswagen im Einsatz kollidiert mit Pkw

Kaiserslautern (ots)

Während einer Einsatzfahrt ist ein Rettungswagen am Mittwochnachmittag mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Vier Menschen wurden verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Rettungswagen gegen 15.40 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in der Pariser Straße stadtauswärts unterwegs zu einem Einsatz. Als er an der Ecke Bahnheim/Keltenweg die Ampelkreuzung passieren wollte, missachtete ein von rechts kommender Pkw-Fahrer den Vorrang des Einsatzfahrzeugs und fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Der Fahrer des Rettungswagens versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern.

Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt; seine Beifahrerin erlitt einen Schock. Auch die beiden Insassen des Rettungswagens klagten nach dem Zusammenstoß über Schmerzen. Alle vier Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

