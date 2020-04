Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Gartenhaus

Mehlingen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Gartenhaus in der Eggersbergstraße eingebrochen.

Die Täter stemmten den Verschlussriegel der Tür auf und gelangten so in die Laube. Die Diebe entwendeten vier dort gelagerte Alufelgen, ein Kinderfahrrad sowie eine Axt. Sie konnten mit ihrer Beute im Wert von etwa 1000 Euro unerkannt entkommen.

Der Geschädigte hörte zwar gegen 4 Uhr ein lautes Geräusch, konnte aber die Ursache nicht feststellen.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |mhm

