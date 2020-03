Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Oldtimer abgeschleppt und gegen Hauswand gekracht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sembach (ots)

Zu einem kuriosen Unfall ist es am Montagmittag in der Marktstraße gekommen.

Ein 73-jähriger Mann wollte seinen Mercedes SL 190 reparieren lassen. Der Oldtimer stand seit 14 Jahren mit einem Motorschaden in der Garage und sollte nun repariert werden. Weil der alte Wagen nicht mehr fahrbereit war, schleppte ihn der Senior ab.

Er war um 12 Uhr mit seinem Ford Transit und dem angehängten Oldtimer von der Kaffeestraße kommend in Richtung Birkenstraße unterwegs. Plötzlich arretierte das Lenkradschloss des Oldtimers. Das Fahrzeug brach nach links aus und kam von der Straße ab. Der Wagen schrammte an einer Hauswand entlang, stieß gegen eine Straßenlaterne und kam schließlich an einem Gartenzaun zum Stehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand aber erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Baujahr des Oldtimers ist nicht bekannt. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell