Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Philippsburg - Brand einer Scheune

Philippsburg (ots)

Aus noch unklarer Ursache geriet am heutigen Montagabend gegen 19.50 Uhr ein Scheunenanbau in der Philippsburger Goethestraße in Brand. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers unterbunden werden, der Brand selbst war gegen 20.30 Uhr gelöscht. Es entstand nach derzeitigen Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 000 Euro. Personen wurden bei dem Brandereignis nicht verletzt.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

