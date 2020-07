Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Ruhrtalstraße. Ein 51-Jähriger wollte mit seinem Renault in einem Einmündungsbereich nach links in die Villigster Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer Fahrradfahrerin, die auf dem Seitenstreifen in Richtung Schwerte fuhr. Die 53-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. (ra)

