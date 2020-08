Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Polizei sucht flüchtigen Lkw-Fahrer

Geseke (ots)

Am Mittwoch, um 15:00 Uhr, kam es am Kreisverkehr an der Bürener Straße (Südring/Othmarstraße) zu einem Unfall. Ein 63-jähriger Mann aus Geseke war mit seinem Toyota auf der Bürener Straße unterwegs. Vor dem Kreisverkehr stoppte er verkehrsbedingt. Ein unbekannter Lkw fuhr auf den Toyota auf und verursachte einen Schaden von etwa 1500,- EUR. Der Lkw Fahrer stieg aus und sprach mit dem Geseker. Man einigte sich die Fahrzeuge wegzustellen. Der Lkw Fahrer fuhr auf die B1 und tauchte nicht mehr auf. Der Geseker war in die Othmarstraße gefahren. Es handelte sich um eine blaue Sattelzugmaschine mit aufgeplantem Anhänger und gelben Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

