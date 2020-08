Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Dorfwelver - Unfall mit zwei leicht Verletzten

Welver (ots)

Am Mittwoch, 07:04 Uhr, kam es auf der Straße "Haus Galen" in Höhe der Einmündung "Haus Matena" zu einem Unfall. Eine 34-jährige Frau aus Hamm war mit ihrem Mazda in Richtung Welver unterwegs. Auf dem Scheitelpunkt einer nicht einsehbaren Rechtskurve, kam ihr ein 23-jähriger Mann aus Welver mit seinem BMW entgegen. Die Fahrzeuge touchierten einander, wobei bislang noch nicht geklärt ist, wer von Beiden zu weit auf der "anderen" Straßenseite war. Die zwei Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 12.500,-EUR. (lü)

