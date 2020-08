Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - E-Scooter

Soest (ots)

Am Dienstag, um 21:58 Uhr, bemerkte eine Polizeistreife einen jungen Mann auf einem E-Scooter am Opmünder Weg. Da an dem Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, stoppten die Beamten den 18-jährigen Fahrer aus Soest. Er gab an nur eine Probefahrt zu machen. Ihm sei auch nicht bekannt, dass sein Roller versicherungspflichtig sei. Es folgt nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (lü)

