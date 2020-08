Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schlägerei vor Wettbüro

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 18:23 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhof gerufen. Hier wurde eine Schlägerei vor einem Wettbüro gemeldet. Ein 28-jähriger in Lippstadt lebender Mann nahm erst einmal reis aus als sich die Polizisten näherten. Sie konnten ihn kurz darauf am Bahnhof stellen. Zwei Zeugen konnten Angaben zu der Schlägerei und den Beteiligten machen. Die weiteren vier Beteiligten konnten kurz darauf in der Fußgängerzone angetroffen werden. Die Aussagen der Männer lauteten alle: "Wir haben nix gesehen. Wir waren nicht beteiligt. Wir wollen keine Anzeige machen." Eine Anzeige gab es dann doch gegen den 28-jährigen Mann vom Anfang. In seinem Rucksack fanden die Polizisten Betäubungsmittel. Gegen alle Beteiligten Personen wurden Platzverweise für den Tag ausgesprochen. (lü)

