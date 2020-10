Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. KN) Kind durch Verkehrsunfall leicht verletzt (07.10.2020)

Gottmadingen (ots)

Leicht verletzt ist ein 10-jähriges Kind am Mittwoch gegen 17.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Friedhofstraße / Steiner Weg worden. Ein von der Friedhofstraße kommender 61-jähriger Autofahrer wollte nach links in den Steiner Weg einbiegen, übersah hierbei den von rechts kommenden, auf dem Gehweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden Jungen und kollidierte mit ihm. Der 10-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Bei dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

