Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Unfallflucht - Zeugen gesucht-

Schramberg, Schramberg (ots)

Eine bislang unbekannte Person beschädigte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen An der Steige in Schramberg einen dort geparkten Audi. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000EUR. Personen, die Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt geben können, oder in Zukunft verdächtiges im Bereich dieses Waldstücks wahrnehmen, werden gebeten sich auf dem Polizeirevier Schramberg Tel. 07422 27010, zu melden.

