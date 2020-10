Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach

Kreis Konstanz) 1 Schwer- und 2 Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße (08.10.2020)

Allensbach (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 33 bei Allensbach. Eine 57-jährige Audi Q3-Fahrerin fuhr in Richtung Konstanz und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur, wo sie frontal gegen einen entgegenkommenden Mercedes prallte, in dem sich ein 59-jähriger Fahrer und seine 58-jährige Beifahrerin befanden. Während der Mercedes zum Stillstand kam, prallte der Audi zunächst gegen die linke Leitplanke, schleudert zurück auf die Straße und kippte dort auf die Seite. Das Auto rutschte weiter, streifte einen entgegenkommenden VW Bus eines 61-Jährigen sowie einen Renault Kastenwagen, den ein 51-Jähriger fuhr. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten dazu noch einen Audi Quattro, der sich ebenfalls im Gegenverkehr befand. Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen und musste von einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Die Insassen des Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus. Insgesamt entstand an den beteiligten Autos Sachschaden, den die Polizei auf rund 75.000 Euro schätzte. Ein Staatsanwalt ordnete die Sicherstellung des total beschädigten Audi Q3 an und beorderte eine Gutachterin an die Unfallstelle. Die stark befahrene B 33 musste für die Unfallaufnahme und Säuberung des umfangreichen Splitterfeldes für rund 3 Stunden teilweise voll gesperrt werden. Dadurch kam es, trotz Einrichtung einer Umleitungsstrecke, zu Verkehrsbehinderungen.

