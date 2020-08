Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeiautobahnstation Petersberg

Fulda (ots)

Verkehrsunfall - Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Ein 50-jähriger Fahrer aus der Gemeinde Neuhof befuhr am Samstag, 22.08.2020 gg. 08.50 Uhr, mit seinem Pkw den Zubringer auf die A66 an der AS Neuhof Süd in Fahrtrichtung Fulda. Ausgangs der Linkskurve bemerkte der Fahrer, dass der Pkw im Heckbereich ausbrach. Er versuchte noch Gegenzulenken, konnte aber ein Schleudern des Pkw nicht verhindern. Der Pkw prallte in die rechte Außenschutzplanke, wurde von dort abgewiesen und auf den rechten Fahrstreifen geschleudert. Dort kam der Pkw entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Lastzug aus Richtung Frankfurt kommend, leitet sofort eine Bremsung ein, konnte aber einen Frontalzusammenstoß nicht vermeiden. Der Pkw schleuderte anschließend über die komplette Fahrbahn und prallte in die Mittelschutzplanke. Der 55-jährige Lkw-Fahrer konnte seinen Lastzug auf dem rechten Fahrsteifen zum Stehen bekommen. Durch den Frontalzusammenstoß wurde der 50-jährige Pkw-Fahrer und dessen 15-jähriger Beifahrer leicht verletzt und an der Unfallstelle durch Rettungssänitäter erstversorgt. Anschließend wurden Sie zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Klinikum Fulda verbracht. Der Fahrer des Lastzuges blieb unverletzt.

Aufgrund der Bergungs- und Abschlepparbeiten war die A66 für ca. 1 Std. vollgesperrt. Die Autobahnpolizei schätzt den Unfallschaden auf ca. 20.000 Euro.

