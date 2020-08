POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Flucht, 21.08.20, zw. 18:00 u. 18:15 h, Rotenburg a.d.Fulda, Kasseler Straße, REWE Markt 21-jähriger Rotenburger parkte seinen PKW am 21.08.20, in der Zeit zwischen 18:00 und 18:15 Uhr auf dem Parkplatz des REWE Einkaufsmarkt. Bei Rückkehr zum Fahrzeug stellte dieser eine Beschädigung an der Stoßstange vorne rechts fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden 2000 EUR. Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370.

Verkehrsunfall mit Flucht, 21.08.2020, 04:00 Uhr, Wildeck-Richelsdorf, Wagnersberg 8 Ein LKW stieß beim Rangieren gegen den Grundstückszaun des Anwesens Wagnersberg 8. Der LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Grundstückseigentümer konnte noch das Kennzeichen des verursachenden LKW ablesen. Die Ermittlungen zum unfallverursachenden Fahrer dauern an. Sachschaden: 500,-EUR. Zeugen melden sich bitte bei der Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370.

