Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nachtrag zur Unfallmeldung mit schwer verletztem Kradfahrer auf der K13

Bad Hersfeld (ots)

Schenklengsfeld - Am Freitag, gg. 19:30 Uhr, fuhr ein 55-jähriger aus Schenklengsfeld mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine samt Anhänger die K13 von Schenklengsfeld kommend in Richtung Motzfeld. Zwischen der Ortslage Schenklengsfeld und Hilmes wollte der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein nachfolgender 28-jähriger Fahrer eines Kraftrades, ebenfalls aus Schenklengsfeld, wollte das Gespann überholen. Hierbei übersah der Fahrer offensichtlich den Abbiegevorgang des vorausfahrenden Fahrzeuges. Der Krad-Fahrer kam zu Fall, stieß mit dem Anhänger des Gespanns zusammen und kam anschließend unter dem Anhänger zum Liegen.

Der Krad-Fahrer wurde durch den Unfall schwerstverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Erfurt verbracht werden. Ein Gutachter wurde zur genauen Klärung des Unfallherganges hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- EUR

