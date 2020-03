Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizei Braunlage, 09.03.2020

Goslar (ots)

Einbrüche

Braunlage. Ein bislang unbekannter Täter drang in der Zeit von Sonntag, 10.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Notars in der Marktstraße ein. Hierzu nutzte er eine Mülltonne, um besser an die Fenster gelangen zu können. Besagte Mülltonne wurde bei einem weiteren Einbruch am Schulzentrum Braunlage aufgefunden und ebenfalls verwendet. Da die Tatörtlichkeiten ca. 300-400 Meter auseinanderliegen, bittet die Polizei Braunlage nun um Zeugenhinweise. Wer Angaben zum Transport und dem Verwenden der Mülltonne machen kann, möge sich unter 05520-93260 melden.

i.A. Holzhausen, POK

