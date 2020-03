Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteiloung vom 09.03.2020

Goslar (ots)

Schlägerei in der Danziger Strasse/Zeugen gesucht.

Goslar. Am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 19.00 und 19.10 Uhr, kam es in der Danziger Strasse, Höhe Gaststätte Krantor, zwischen mehreren Personen zu einer handfesten Schlägerei, bei der eine männliche Person offenbar eine Kopfplatzwunde erlitt. Bei Eintreffen der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen konnten vor Ort allerdings weder unmittelbar Beteiligte noch Zeugen festgestellt werden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet daher Personen, die dabei verletzt wurden oder während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen in der Danziger Strasse gemacht haben bzw. Angaben zu an der Auseinandersetzung beteiligten Personen machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Aussenspiegel beschädigt.

Goslar. Am Sonntag, zwischen 17.30 und 19.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den linken Aussenspiegel eines in der Waldenburger Strasse, Höhe Haus Nr. 2, abgestellten grauen VW Touran mit GS-Kennzeichen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Gartenlaube.

Langelsheim. In der Zeit von Samstagvormittag, 10.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 18.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der Holzeingangstür in eine Gartenlaube in der Braunschweiger Strasse ein, durchsuchten die hier befindlichen Behältnisse und entwendeten offenbar mehrere Gegenstände. Angaben über das dabei erlangte Diebesgut und die Schadenshöhe konnten bisher nicht erlangt werden. Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Braunschweiger Strasse oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05326/97878-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Gartenlaube.

Liebenburg. Am Sonntag, zwischen 12.00 und 15.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, die hölzerne Tür einer Gartenlaube im Grotekamp gewaltsam zu öffnen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Liebenburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Grotekamps oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/94680-0 zu melden.

