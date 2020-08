Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Enkeltrickbetrüger wieder aktiv:

Am Mittwoch, den 05.08.2020, erhielt eine 79jährige Bad Harzburgerin einen Anruf. Der Anrufer gab sich als Verwandter aus und behauptete in einer finanziellen Notlage zu sein. Die 79jährige ging jedoch nicht auf die Forderung sein, sondern beendete das Gespräch und meldete den Sachverhalt bei der Polizei. Durch die Schilderung ist davon auszugehen, dass es sich um eine wiederholte Masche von Trickbetrügern handelt. Wer ebenfalls solche Anrufe erhält, sollte sich ebenfalls nicht täuschen lassen und sich im Zweifelsfall an die örtliche Polizei wenden.

