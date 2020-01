Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vorsicht "Enkeltrick"

Ahaus (ots)

Betrüger treiben weiterhin am Telefon ihr Unwesen mit dem "Enkeltrick". Auch in Ahaus versuchen derzeit die dreisten Anrufer, Menschen um ihr Geld zu bringen! Dabei rufen die Täter überwiegend Seniorinnen und Senioren an, um deren Hilfsbereitschaft und leider auch die teilweise zu beobachtende Arglosigkeit auszunutzen. Indem sie geschickt vorgeben, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden, erbitten die Täter Geld oder andere Wertsachen. Oft beginnen Sie das Gespräch mit der Frage: "Weißt Du wer ich bin, Oma (oder Opa)?". Im weiteren Verlauf bauen die Täter ein Vertrauensverhältnis auf, um letztendlich einen Ort für das Hinterlegen von Bargeld oder Schmuck zu vereinbaren oder einen Abholer schicken. Dank raffinierter, psychologischer Tricks führen diese Betrügereien sehr häufig zum Erfolg. Teilweise konnten so Bargeldbeträge in einem fünfstelligen Bereich ergaunert werden. Die Erkenntnis, dass die Menschen betrogen wurden und ihr mühsam angespartes Geld für immer weg ist, führt bei älteren Menschen häufig zu Scham, Rückzug und Trauer.

Erneut wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, wie wichtig entsprechende Aufklärung in Familien ist. Gerade allein stehende ältere Verwandte sollten dringend über das Phänomen "Enkeltrickbetrug" informiert werden. Es empfiehlt sich, bestimmte Verhaltensweisen im Falle solcher Anrufe abzusprechen, z.B. Kontrollanrufe bei Verwandten, Rückfragen bei der Polizei abzusprechen. Die Polizei empfiehlt: Vorsicht und Misstrauen! Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln, sondern legen Sie auf!

Tipps wie Sie sich vor "falschen Enkeln" schützen können: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

