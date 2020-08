Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Rotlicht missachtet - eine schwerverletzte PKW Fahrerin auf der B 458

Eine 89-jährige Ford-Fahrerin aus Fulda befuhr am 21.08.2020, 14,25 Uhr, mit ihrem PKW die Bundesstraße 458 von Petersberg in Richtung Dipperz. An der Lichtsignalanlage Anschlussstelle Fulda Mitte missachtete sie das Rotlicht, fuhr in den Kreuzungsbereich und stieß dort mit einem 34-jährigem Kia-Fahrer aus Bad Hersfeld zusammen, der in Richtung Petersberg fuhr und nach links auf die Autobahn, bei grünem Signallicht, abbiegen wollte. Die 89-jährige Ford-Fahrerin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung der erlittenen Verletzungen stationär im Klinikum Fulda aufgenommen. Der Kia-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von 5000 EUR.

Kradfahrer bei Unfall in Edelzell schwerverletzt

Ein 21-jähriger Kradfahrer aus Künzell befuhr am 21.08.2020, 21:55 Uhr, die Engelhelmser Straße aus Richtung Edelzell kommend in Richtung Engelhelms. Ein 21-jähriger VW Passat-Fahrer aus Tann wollte aus der Heinrich-König-Straße in die Engelhelmser Straße einbiegen, schätzte die Geschwindigkeit des Kradfahrers falsch ein und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer über die Motorhaube des PKW geschleudert und blieb verletzt einige Meter weiter auf der Fahrbahn liegen.

Der Kradfahrer wurde stationär zur medizinischen Behandlung im Klinikum Fulda aufgenommen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Am Krad entstand ein Schaden in Höhe von 1000 EUR, am PKW in Höhe von 5000 EUR.

Gefertigt: (Polizeistation Fulda - PHK' in Koch)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell