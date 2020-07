Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 08.45 Uhr: Drei Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gegen Werbetafel geprallt Gaildorf Ein 21-jähriger BMW-Lenker befuhr am Freitag, gegen 16.40 Uhr, zunächst die Schloßstraße in Gaildorf. An der Einmündung zur Körhalle bog er mit überhöhter Geschwindigkeit nach links ab und anschließend sofort wieder nach links auf die Zufahrt zur Halle. Aufgrund seiner rasanten Fahrweise brach das Heck des BMW aus. Der 21-Jährige konnte seinen Pkw nicht mehr unter Kontrolle bringen und prallte frontal gegen eine Werbetafel. Durch den Unfall entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Betrunken im Vorgarten gelandet Crailsheim Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, befuhr eine 46-jährige BMW-Lenker die Straße Roter Buck. Vor einem Wohngebäude wollte sie vorwärts in einen Parkplatz einparken. Dabei verwechselte sie die Bremse mit dem Gaspedal und verlor die Kontrolle über ihren BMW. Sie fuhr über den Parkplatz hinaus und anschließend durch zwei Vorgärten, streifte dabei eine Hausfassade und blieb letztendlich an einem Baum stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die 46-Jährige stark alkoholisiert war. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde einbehalten. Bei der Irrfahrt entstand ein Schaden von 6000 Euro.

Pkw übersehen Schwäbisch Hall Ein 28-jähriger VW-Lenker wollte am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, vom Gelände einer Tankstelle nach rechts in die Crailsheimer Straße einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden BMW und stieß mit diesem zusammen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 10000 Euro.

