Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 08.45 Uhr: Zwei Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Auffahrunfall I Fellbach Am Freitagnachmittag, gegen 16.59 Uhr, befuhr ein 31-jähriger BMW-Lenker die B 14 in Richtung Waiblingen. Kurz vor dem Kappelbergtunnel stockte der Verkehr. Der 31-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf einen Audi eines 59-Jährigen auf. Der Audi wurde durch die Kollision noch auf einen weiteren vor ihm stehenden Pkw aufgeschoben. Durch den Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher und seine Beifahrerin verletzt und mussten in ein nahes Krankenhaus eingeliefert werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 20000 Euro.

Auffahrunfall II Aspach Ein 23-jähriger BMW-Lenker befuhr am Freitag, gegen 19.11 Uhr, Strümpfelbacher Straße in Richtung Gartenstraße. Hierbei erkennt er zu spät, dass vor ihm ein Skoda angehalten hatte, da der 59-jährige Fahrzeuglenker nach links in die Gartenstraße einbiegen wollte und seinen Skoda abgebremst hatte. Der 23-Jährige fuhr auf den Skoda auf und verursachte dabei einen Schaden von 12000 Euro.

