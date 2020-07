Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Feuer im Baumarkt

Aalen (ots)

Am Freitag um kurz vor 13:15 Uhr, wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Brand in einem Baumarkt in der Margarete-Steiff-Straße in Essingen alarmiert. Die eintreffenden Beamten konnten am Baumarkt eine starke Rauchentwicklung feststellen. Der gesamte Baumarkt wurde deswegen unmittelbar nach Brandentdeckung evakuiert.

Durch die Feuerwehren Essingen, Abtsgmünd, Lauterburg und Aalen, die mit insgesamt 59 Wehrleuten und 12 Fahrzeugen vor Ort kamen, konnte der Brand sehr schnell gelöscht werden. Hilfreich hierfür war auch die auslösende Sprinkleranlage im Baumarkt.

Bereits um 13.53 Uhr wurde durch die Feuerwehr gemeldet, dass das Feuer gelöscht ist. Anschließend wurde das gesamte Gebäude belüftet.

Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer im Bereich der Arbeitskleidung und Werkzeugen, welcher durch eine Zwischenwand voneinander getrennt ist, aus.

Zur Stunde ist die Kriminaltechnik sowie Ermittlungsbeamte der Kriminalpolizei des PP Aalen vor Ort, um die der Ursache für die Brandentstehung, welche momentan noch völlig unklar ist, zu ermitteln.

Durch die entstandenen Rauchgase wurden insgesamt 10 Personen leicht verletzt. Neun Personen davon konnten ambulant von den anwesenden 24 Rettungssanitätern und Notärzten versorgt werden. Eine Person musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund des Feuers, der einsetzenden Sprinkleranlage sowie der Löscharbeiten entstand ein Sachschaden, welcher aktuell noch nicht abgeschätzt werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell