Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung - Unfallflucht - PKW kommt von Fahrbahn ab

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfallflucht

Zwischen Montagmittag und Freitagmorgen wurde ein PKW Fiat, welcher auf dem Parkplatz zwischen dem Feuerwehrmagazin und dem Spielplatz in der Schulstraße abgestellt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Gerabronn: Sachbeschädigung

Zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Freitagmorgen, 7 Uhr, warf ein bislang Unbekannter einen großen Kieselstein zwei Mal gegen die verglaste Eingangstür der Grundschule Kieselstein in der Seestraße. Hierdurch sprang das Glaselement der Tür. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010

Gaildorf: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Freitag um 11 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem PKW Ford die B19 von Ottendorf in Richtung Kleinaltdorf. Aufgrund eines medizinischen Problems kam er mit seinem Fahrzeug zunächst gegen die linke Leitplanke und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Am PKW entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

