POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Leutenach: Beim Vorbeifahren gestreift

Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Freitagmorgen gegen 7 Uhr die Robert-Bosch-Straße in Nellmersbach. Infolge eines Fahrfehlers streifte das Lkw-Gespann den am Fahrbahnrand stehenden Pkw Citroen Berlingo. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Fellbach: "Alles Käse" auf der B 14

Bei einem Unfall auf der B 14, bei dem ein Lebensmittelverkaufsanhänger beteiligt war, landeten am Freitagmittag sämtliche transportierte Lebensmittel auf der Fahrbahn. Ein 35-jähriger Fahrer eines VW Bus T4 war mit dem Gespann in Richtung Stuttgart unterwegs. Als er aus dem Kappelbergtunnel ausfuhr, verlor er die Kontrolle über das Gespann. Der Anhänger hatte sich aufgeschaukelt, weshalb letztlich das Gespann manövrierunfähig wurde und in die Mittelleitplanke krachte. Hierbei wurde der Verkaufswagen beschädigt und die beförderten Milchprodukte landeten auf der Straße. Weitere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an Fahrzeug, Anhänger und Leitplanke wurde auf 17.000 Euro beziffert. Der Wert der verdorbenen Ware ist nicht bekannt. Das Gespann wurde abgeschleppt. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Zeitgleich zur Unfallaufnahme kam es im Tunnel zu einem Fehlalarm der Brandmeldeanlage. Dies führte für eine kurzfristige Sperrung der Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen, was zu weiteren Verkehrsbehinderungen führte.

