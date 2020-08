Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Presemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Rotenburg a.d.F. (ots)

Auffahrunfall Bebra. Am Freitag, gegen 05:40 Uhr, kam es an der Abfahrt der Bundesstraße 27 "Bebra-Mitte" auf die Kasseler Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Großenlüder fuhr einem, verkehrsbedingt vor der Einmündung wartenden, 49-jährigen PKW-Fahrer aus Bebraer von hinten auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.500 Euro.

Vorfahrt missachtet Rotenburg-Lispenhausen. Am Freitag, gegen 09:45 Uhr, kam es infolge einer Vorfahrtsmissachtung auf der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 83 zu einer Kollision zwischen zwei PKW. Eine 89-jährige Rotenburgerin wollte vom Gieseweg nach rechts in die Nürnberger Straße (B 83) einbiegen und übersah dabei den PKW eines vorfahrtsberechtigten 79-Jährigen aus Sontra. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro.

gefertigt:

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, PHK Schaar, 06621/937-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell