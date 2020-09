Polizei Münster

POL-MS: Anwohner bemerkt Fahrraddieb und wählt die "110" - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte am Dienstagmittag (15.9., 12:45 Uhr) an der Burchardstraße einen Fahrraddieb auf frischer Tat. Der Münsteraner sah den unbekannten Dieb mit dem Fahrrad aus einer Einfahrt kommen. Da ihm das Rad und der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades bekannt ist, sprach er den Täter an. Dieser stellte die Leeze zur Seite und rannte, als der Zeuge die "110" wählte, in Richtung Staufengasse davon.

Der Dieb ist etwa 15 bis 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine sehr dünne Statur. Der Zeuge beschreibt ihn als Pakistaner mit schwarzen ohrlangen Haaren. Er war mit einem schwarzen T-Shirt mit bunter Aufschrift, einer braunen Hose und einem hellblauen Mundschutz bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell