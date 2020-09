Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter entwendet Bargeld aus Pkw und flüchtet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Montagmorgen (14.9., 3:55 Uhr) an der Jeilerstraße eine Jacke und Bargeld aus einem Porsche und verschwand mit der Beute in Richtung Piusallee. Der circa 50-jährige Täter hatte eine kleine kräftige Statur und war mit einer blauen Jacke bekleidet.

Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell