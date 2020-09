Polizei Münster

POL-MS: Augen auf die Straße - Polizei Münster sensibilisiert für Gefahr durch Ablenkung im Straßenverkehr - Selbsttest auf dem Lamberti-Kirchplatz

Münster (ots)

Nur schnell einen anderen Radiosender einstellen, die Klimaanlage aufdrehen oder eben einen Blick aufs Handy werfen. Nur eine Sekunde den Blick von der Straße abzuwenden bedeutet bei 50 km/h rund 14 Meter im Blindflug.

Im Rahmen der "ROADPOL Safety Days" machen Polizeidienststellen in ganz Europa in den kommenden Tagen (16.09. bis 22.09.) auf diese Gefahr aufmerksam mit dem Ziel, die Zahl der Verkehrstoten langfristig zu minimieren. Die Polizei Münster informiert am Mittwoch (16.09., 10 Uhr bis 15 Uhr) auf dem Lamberti-Kirchplatz über das Thema. Neben Simulatoren zum Selbsttest stehen unsere Verkehrssicherheitsberater gemeinsam mit der Verkehrswacht Münster Rede und Antwort.

Im Stadtgebiet und auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Münster werden vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt.

