Polizei Münster

POL-MS: Polizisten beobachten Dealer am Bremer Platz und stellen gestohlenes Tablet sicher

Münster (ots)

Polizisten beobachteten am Montag (14.9., 18.15 Uhr) am Bremer Platz einen 25-jährigen mutmaßlichen Drogendealer und kontrollierten ihn. In dem Rucksack des Münsteraners fanden die Beamten ein gestohlenes Tablet. Die Überprüfung ergab, dass dieses Anfang August aus einem unverschlossenen Büro in der Innenstadt gestohlen wurde. Die Polizisten stellten es sicher. Auch einen dreistelligen Bargeldbetrag zogen die Beamten direkt ein, da es sich augenscheinlich um Dealgeld handelt. Den 25-Jährigen erwartet ein umfangreiches Strafverfahren.

