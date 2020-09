Polizei Münster

POL-MS: Lkw-Unfall auf der Autobahn 2 bei Recklinghausen - Verkehrsbehinderungen voraussichtlich bis in die Mittagsstunden

Bild-Infos

Download

Münster / Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall mit zwei Lkw am Montagmorgen (14.9., 8:06 Uhr) auf der Autobahn 2 bei Recklinghausen kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge stießen die beiden Lkw aus bislang unklarer Ursache zwischen Recklinghausen-Ost und Recklinghausen-Süd in Fahrtrichtung Oberhausen zusammen. Ein Sattelzug wurde am Auflieger beschädigt und verlor seine Ladung. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der beiden Lkw sind zwei Fahrstreifen, voraussichtlich bin in die Mittagsstunden, gesperrt. Der Verkehr wird links an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Rettungskräfte brachten einen verletzten Beifahrer und einen Fahrer in Krankenhäuser.

Ortskundige werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell