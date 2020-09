Polizei Münster

POL-MS: Handy aus der Hand gerissen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte raubten am frühen Sonntagmorgen (13.9., 0:57 Uhr) an der Straße "Am Steintor" ein Handy. Zuvor hatten die Täter den 24-jährigen Münsteraner und seine 23-jährige Begleitung gebeten, ein Taxi zu rufen. Dieser Bitte kamen die beiden nach. Plötzlich riss einer der Männer dem Münsteraner während des Telefonates das Handy aus der Hand. Die dreisten Diebe flüchteten mit der Beute in stadtauswertige Richtung. Beide werden als südländisch beschrieben, sind circa 23 Jahre alt, 1,80 Meter groß und waren mit hellblauen Jogginganzügen bekleidet.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu der Tat und den Tätern geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Antonia Klein

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell