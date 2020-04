Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots)

20. April 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.04.2020 - Krummesse

Am 19.04.2020, gegen 14:25 Uhr, ereignete sich in Krummesse ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer lebensgefährlich und seine Sozia schwer verletzt wurde.

Der 53-jährige Motorradfahrer aus Wedel befuhr mit einer BMW die Niedernstraße in Krummesse in Richtung Einmündung zur Landesstraße 92. Aus unbekannten Gründen stürzte der Motorradfahrer in einer Kurve, kam von der Fahrbahn nach links ab und kollidierte mit einem Erdwall. Der Fahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Seine 36-jährige Sozia wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 8500,-Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell