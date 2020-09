Polizei Düren

POL-DN: Geradeaus über den Kreisverkehr in die Leitplanke gefahren

Langerwehe (ots)

Eine 18jährige Frau aus Niederzier befuhr am späten Freitagabend mit ihrem Ford die Autobahn 4 in Richtung Aachen. An der Abfahrt Langerwehe verließ sie die A 4. Den dortigen Kreisverkehr, in der Mitte gut 2 Meter hoch, überfuhr sie und kam dahinter an der Schutzplanke zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt und ihre gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Die beiden Mitfahrer auf dem Rücksitz konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der nicht mehr fahrbereite Ford musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

