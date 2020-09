Polizei Düren

POL-DN: Fahrraddiebstähle in der Innenstadt

Düren (ots)

Am Donnerstag wurden der Polizei vier Fälle von Fahrraddiebstahl gemeldet. Alle Räder waren abgeschlossen, Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Taten von dem- oder denselben Tätern begangen wurden. Man kann jedoch annehmen, dass sie recht unauffällig vorgingen, denn die Tatorte und Tatzeiten lassen vermuten, dass sich Passanten in der Nähe aufgehalten haben müssen. Bereits am Mittwoch wurde zwischen 16:50 Uhr und 18:10 Uhr ein Rad aus der Oberstraße gestohlen, am Donnerstag ein weiteres in der Oberstraße zwischen 15:00 Uhr und 16:55 Uhr. Innerhalb von 10 Minuten, nämlich zwischen 13:00 Uhr und 13:10 Uhr, wurde ein Pedelec in der Kölnstraße entwendet. Und auch ein Kinderfahrrad verschwand, dieses zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr aus der Violengasse.

Sofern den Besitzern die Fahrradrahmennummern bekannt waren, konnten die Räder in der Anzeige individuell erfasst und zur Fahndung ausgeschrieben werden. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den geschilderten Diebstählen. Sollten Sie bemerken, dass sich eine Person in einer unüblichen Weise, zum Beispiel mit einem Werkzeug, an einem abgestellten Rad zu schaffen macht, zögern Sie nicht, den Notruf 110 zu wählen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell