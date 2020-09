Polizei Düren

POL-DN: Verkehrskontrollen im Rahmen der "Roadpol-Safety Days"

Kreis Düren (ots)

Im Rahmen eines landesweiten Aktionstags zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" führte die Polizei am Mittwoch an verschiedenen Stellen im Kreis Verkehrskontrollen durch. Das Ergebnis: Die Beamten stellten eine Vielzahl an Verstößen fest.

Ziel der Kontrollen war die Reduzierung von Verkehrsunfällen, die aufgrund von Unaufmerksamkeit oder artverwandten Verkehrsverstößen verursacht werden.

Die Beamten kontrollierten im Kreis Düren an drei Verkehrspunkten. Insgesamt ahndeten sie 23 Handyverstöße, 19 Auto- und Lkw-Fahrer verstießen gegen die Gurtpflicht und 14 Verkehrsteilnehmer fuhren bei Rot über eine Ampel. Die überwiegende Anzahl an Verstößen mussten die Verkehrspolizisten dabei an der Dürener Schoellerstraße feststellen.

Insgesamt bewertet die Polizei die Anzahl der Verstöße als sehr hoch. Viele Verkehrsteilnehmer, motorisiert wie unmotorisiert, lassen sich sehr schnell ablenken und nehmen den sie umgebenden Verkehr dadurch nicht mehr achtsam wahr. Dies erhöht die Unfallgefahr und bringt die Fahrer selbst sowie andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Keine Nachricht und kein Anruf sind so wichtig, dass Sie dafür Ihr Leben aufs Spiel setzen und Andere gefährden. Das gilt für Führer von Kraftfahrzeugen genauso wie für Radfahrende.

Also: Anschnallen, während der Fahrt Finger weg vom Handy und bei roter Ampel: Anhalten!

