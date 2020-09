Polizei Düren

POL-DN: Nächtlicher Unfall im Kreisverkehr

Düren (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam ein Autofahrer im Kreisverkehr am Europaplatz von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 01:00 Uhr befuhr ein Autofahrer die Nideggener Straße in Richtung Niederau. Am Europaplatz wollte der 27-Jährige den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor der Mann aus Düren dabei die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam von der Straße ab und prallte mit dem Wagen gegen einen Baum. Dabei wurde er leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten den Mann an der Unfallstelle ambulant. Eine Versorgung in einem Krankenhaus war nicht von Nöten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

