Polizei Düren

POL-DN: Streifenwagen muss ausweichen und fährt in Vorgarten

Jülich (ots)

Bei einer Einsatzfahrt kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde.

Auf dem Weg zu einem Einsatz war am Mittwoch gegen 13:30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten mit Blaulicht und Martinshorn auf der Hasenfelder Straße unterwegs. Sie kamen aus Richtung Broich und fuhren in Richtung Engelsdorf. In dem Moment, als der Streifenwagen links an einem vorausfahrenden Pkw vorbeifahren wollten, scherte dieses Fahrzeug nach links aus, um auf den Ostring abzubiegen.

Um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Wagen zu verhindern, lenkte die 26-jährige Beamtin den Dienstwagen nach links, wo er im Vorgarten eines Hauses zum Stillstand kam. Am Steuer des anderen Fahrzeugs saß ein 47-Jähriger aus Jülich. Er erklärte, den herannahenden Streifenwagen nicht wahrgenommen zu haben, bevor er zum Abbiegen ansetzte. Am Streifenwagen, einem Straßenschild sowie dem Gebäude des Anwohners entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 23.000 Euro. Die Polizeibeamtin wurde leicht verletzt.

