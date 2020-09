Polizei Düren

POL-DN: Unfälle mit gestohlenem Quad

Düren (ots)

Am Donnerstagmorgen verlor ein junger Mann die Kontrolle über ein Quad und überschlug sich. Er trug keinen Helm und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ermittlungen im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme führten zum Verdacht weiterer Straftaten.

Um kurz nach 07:00 Uhr führte ein Quad-Fahrer laut Zeugen auf der Binsfelder Straße unkontrollierte Lenkbewegungen durch, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet, sich überschlug und der Fahrer schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der junge Mann war ohne Helm unterwegs gewesen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde am Unfallort beschlagnahmt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es kurz zuvor an einem weiteren Verkehrsunfall beteiligt gewesen war. Im Miesheimer Weg hatte es einen geparkten Pkw beschädigt - auch dort hatten Zeugen einen Fahrer ohne Helm gesehen, der Richtung Binsfelder Straße geflüchtet war. Allerdings hatte er an dieser Unfallstelle ein Kennzeichen des Quads verloren.

Das Quad war bereits am 13.09.2020 gestohlen worden, der rechtmäßige Besitzer hatte dies zur Anzeige gebracht. Bei dem Fahrer am Donnerstagmorgen handelte es sich um einen 19-Jährigen, der vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol- oder Betäubungsmitteln stand. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist er hingegen nicht.

Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet.

