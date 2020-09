Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Kontrolle eines Motorrades - Weiterfahrt wegen diverser Mängel untersagt

Waren (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle im Rahmen der Kampagne "FahrenAnkommenLEBEN" mit dem Schwerpunkt "Zweiradfahrer im Blick" haben die Beamten des Polizeihauptrevieres Waren am 08.09.2020 in der Karl-Marx-Straße in Waren eine Yamaha WR 125 angehalten und überprüft. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der nachträgliche installierte Endschalldämpfer manipuliert und zudem der sogenannte DB-Killer entfernt wurde. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass alle vier Fahrtrichtungsanzeiger funktionsuntüchtig und das Kennzeichen beschädigt und dadurch nicht vollständig zu erkennen war. Zudem waren die Spiegel nicht vorschriftsmäßig montiert, sodass eine verkehrssichere Rückschau nicht möglich war. Der Fahrer hatte auch die Anhaltezeichen der Beamten erst spät erkannt, was an den unvorschriftsmäßig angebrachten Spiegeln gelegen haben könnte.

Die Beamten haben auf Grund der Vielzahl an festgestellten Mängeln, dem 17-jährigen deutschen Fahrer aus einem Dorf bei Waren die Weiterfahrt untersagt. Für die Manipulationen am Auspuff erwarten den 17-Jährigen ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro sowie dem Halter des Fahrzeugs ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro.

