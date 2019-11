Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Eime

Hildesheim (ots)

(bue) Am Freitag, dem 22.11.2019, ereignete sich gegen 12:20 Uhr auf der Hauptstraße in 31036 Eime ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Eime bemerkte das Abbiegen eines 74-jährigen Fahrzeugführers aus Eime zu spät und fuhr auf dessen Pkw auf. Beide Fahrzeugführer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt. Das Polizeikommissariat Elze bittet nun mögliche Zeugen des Unfalles sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze oder unter der Telefonnummer 05182-909220 bei der Polizei in Gronau (Leine) zu melden.

