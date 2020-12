POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Garrel - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Tatzeitraum 04.12.2020/12:30 Uhr bis zum 05.12.2020/10:05 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster zu einem Wohnhaus in der Straße "Königsring" in 49681 Garrel auf und begaben sich in die dortigen Räumlichkeiten des Wohnhauses, um diese nach wertvollen Gegenständen zu durchsuchen. Schlussendlich verließen die Täter den Tatort mit entwendeten Bargeld in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 gerne entgegen.

Lindern - Brand in Handwerksbetrieb

Am 06.12.2020, gegen 01:20 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Handwerksbetrieb in der Mühlenstraße in 49699 Lindern. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Cloppenburg - Fahren unter BTM- und Alkoholeinfluss

Am 05.12.2020, um 20:45 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger Straße "Herzog-Erich-Ring" in 49661 Cloppenburg, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief dahingehend positiv. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,65 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe bei dem 26-Jährigen entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizei Cloppenburg wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter BTM- und Alkohol-Einfluss eingeleitet.

