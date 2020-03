Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Radfahrer ausgeraubt

Meppen (ots)

In der Nacht zu Montag ist ein 51-jähriger Mann an der Straße Zum Paradies von unbekannten Tätern ausgeraubt worden. Er war gegen 0.45 Uhr mit dem Fahrrad in Versen unterwegs, als sich ihm ein mit zwei Personen besetzter Motorroller näherte. Er wurde abgedrängt und musste anhalten. Die Täter schlugen auf das Opfer ein, Namen ihn in den Schwitzkasten und raubten ihm eine Kamera samt Objektiv, ein Fahrradnavigationsgerät und einen E-Book-Reader. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

