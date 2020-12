Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Barßel

Am Samstag, 05.12.2020, gegen 13.40h, geriet ein vor der Kirche in Elisabethfehn-Dreibrücken abgestellter PKW in Brand. Bereits während der Fahrt hatte die Fahrzeugführerin einen merkwürdigen Geruch wahrnehmen können. Die hinzugerufene freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Barßel war mit vier Einsatzfahrzeugen sowie 20 Kameraden vor Ort und löschte das brennende Fahrzeug ab. Die Brandursache ist bisher unklar. Personenschäden sind durch den Brand nicht entstanden. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

