Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fischwilderei in Kell am See

Kell am See (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 22.08.2020 und dem 01.09.2020 wurde in einer Weiheranlage außerhalb des Ortes Kell am See unberechtigt geangelt und eine größere Anzahl von Lachsforellen entwendet. Die beschriebene Weiheranlage erreicht man über die Einfahrt zum Hundeplatz(Feldweg). Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder unter Email pihermeskeil@polizei.rlp.de.

