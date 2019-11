Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Andernach

Andernach (ots)

Am Mittwoch, den 11.09.2019, kam es gegen 17:00 Uhr, zu einem Trickdiebstahl in einem Juweliergeschäft in Andernach.

Eine unbekannte, männliche Person täuschte dem Verkäufer gegenüber Kaufinteresse vor und ließ sich diverse Schmuckstücke aus der Auslage zeigen. In zwei kurzen, unbeobachteten Momenten griff er gezielt in Richtung eines Goldringes sowie eines Goldarmbandes, nahm diese an sich und entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Die beiden Schmuckstücke hatten einen Wert von rund 5200 Euro.

Fotos und weiter Infos unter: s.rlp.de/ikmk7

Hinweise zu dem Täter bitte an die zuständige Polizeiinspektion Andernach (Tel.: 02632 9210, E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, oder an jede andere Polizeidienststelle.

