Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen/Lkrs. KN) Gegenstand auf Autobahn führt zu Sachschaden von rund 6.000 Euro (24.08.2020)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend, gegen 18 Uhr, auf der A 81 zwischen den Ausfahrten Kreuz Hegau und Engen ereignet hat. Ein 18-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer war auf der linken Spur unterwegs und fuhr über einen unbekannten Gegenstand. Dabei entstand an seinem Fahrzeug Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Gegenstand wurde aufgewirbelt und gegen die Motorhaube eines hinterherfahrenden BMW geschleudert. Am BMW entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Personen, die Hinweise zu dem Gegenstand oder dessen Eigentümer geben können, werden gebeten, den Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell