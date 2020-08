Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld-Weiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Autoaufbruch (25.08.2020)

Königsfeld (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Aufbruch eines Autos in der Hardtstraße. In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte, die Beifahrertüre eines geparkten schwarzen Opel Insignia aufzuhebeln, was jedoch misslang. Am Auto entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier St. Georgen, 07724 9495-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell