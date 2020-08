Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Ladendieb gefasst (24.08.3030)

Konstanz (ots)

Ein 34-jähriger Mann wurde am Montag gegen 10 Uhr in der Bodanstraße im Einkaufszentrum "Lago" beim Diebstahl erwischt. Zunächst hielt er sich in einem Sportgeschäft auf und verließ den Laden, ohne die eingesteckte Ware zu bezahlen. Ein Kunde, der den Täter beobachtete, informierte einen Mitarbeiter. Anschließend betrat der 34-Jährige einen Drogeriemarkt und versuchte auch dort, Ware zu entwenden. Noch vor dem Verlassen des Geschäfts wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen und in ein Büro gebracht. Polizeibeamte konnten bei dem Ladendieb in der Hosentasche ein Messer auffinden sowie Ware im Wert von rund 800 Euro. Das Diebesgut wurde wieder an die Eigentümer ausgehändigt. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

