Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter besprüht Auto (10.08.-24.08.2020)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum zwischen dem 10. August und dem vergangenen Montag in der Bücklestraße einen weißen BMW, der in einer Tiefgarage (Bücklestraße 9) parkte. Mit roter Farbe besprühte der Unbekannte das Fahrzeug und verursachte so einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

